Quindicenne violentata in spiaggia a Lignano: fermati tre minori

Tre ragazzi minorenni sono stati fermati dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Udine a seguito delle indagini avviate tempestivamente dopo la denuncia, da parte di una ragazza di 15 anni residente in provincia di Padova, e in vacanza a Lignano Sabbiadoro, relativa a uno stupro avvenuto lungo l'arenile della cittadina balneare, intorno alla una di oggi, domenica 16 agosto del 2020.

La veneta sarebbe stata aggredita sessualmente, appunto, nella notte; si trovava in spiaggia con un gruppo di amici quando si è allontanata per pochi istanti ed è stata aggredita da tre persone che hanno abusato di lei.

È quanto ha dichiarato agli inquirenti.

È stata visitata nell'ospedale di Latisana dove sarebbe stato accertato, il condizionale è d'obbligo, l'atto sessuale con violenza.

Dopo la denuncia, in lacrime, sporta dalla ragazza, è stata immediata l'attivazione di una indagine anche con l'utilizzo della visione dei nastri della videosorveglianza della zona. Grazie anche all'utilizzo di questo tipo di tecnologia, gli agenti della Polizia di Stato della Mobile, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan, è stato individuato un gruppo di giovani.

Sono stati portati negli uffici della Questura di Udine ed è stato naturalmente informato tempestivamente il magistrato della Procura dei Minori presso il Tribunale dei Minori di Trieste.

Si tratta di un'indagine delicatissima, perché coinvolge vittime minorenni e presunti responsabili anche loro minorenni. Non trapelano l'altro dagli inquirenti.





“Maggiori controlli e misure più severe, fino alla castrazione chimica per chi si macchia di reati di natura sessuale.” Li richiede l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, dopo il caso di cronaca verificatosi a Lignano, dove una ragazza di 15 anni, di Padova, ha denunciato alla polizia di essere stata violentata da tre giovani in spiaggia nella località balneare dove si trovava in vacanza la notte di Ferragosto.

“Il preoccupante clima culturale in cui certi fenomeni si verificano è infatti - secondo Roberti - segno di una mancanza totale di ogni genere di valori, sostituiti evidentemente da sballi facili e violenze gratuite.”

“Occorre pertanto che il governo intervenga con forza e tempestività - conclude l’assessore - per far sì che simili reati vengano puniti con la massima durezza dalle autorità.”

"Non possiamo chiudere gli occhi questa vera e propria sottocultura della violenza, fatta propria e praticata da maschi imbestialiti o magari tollerata con mezzi sorrisi. L'allarme che viene riservato ad altri fenomeni sociali sembra svegliarsi nelle istituzioni solo quando c'è un corpo martoriato con un volto: poi il silenzio e l'inerzia nella prevenzione. Come il silenzio che avvolge le moltissime donne oggetto di violenza domestica, maltrattamenti, sfruttamenti e abusi. Oggi stiamo vicini con discrezione alla ragazza che ha denunciato a Ferragosto. Ma è chiaro che la guerra contro questo tipo di violenza si combatte con armi spuntate". Lo afferma la senatrice(Pd) riflettendo sul caso di una ragazza di 15 anni, di Padova, che ha denunciato alla polizia di essere stata violentata in spiaggia a Lignano (Udine).