La Squadra Mobile della Questura sta indagando per fare chiarezza su una aggressione sessuale che si sarebbe consumata questa notte sulla spiaggia di Lignano. Una ragazza minorenne, di 15 anni, in vacanza nella località balneare, si trovava con un gruppo di amici in spiaggia.

Si sarebbe allontana per pochi minuti dal gruppo e sarebbe stata aggredita sessualmente da tre uomini. Gli stessi l'avrebbero violentata. La minore ha denunciato il fatto immediatamente. È stata medicata in pronto soccorso.