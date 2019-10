Quote latte, a Pordenone la protesta del Cospa

Protesta con tanto di trattori oggi davanti al Tribunale di Pordenone. In viale Martelli hanno manifestato gli allevatori del Cospa per riportare l’attenzione sulla vicenda delle quote latte e delle sanzioni comminate per gli sforamenti, che in passato ha creato non pochi problemi ai produttori.

L’occasione per la manifestazione è stata la vendita all’asta dell’azienda di San Quirino di proprietà di Franco Paoletti, presidente del Cospa, promossa dagli istituti di credito dopo la sentenza di primo grado che ha visto Paoletti condannato per truffa aggravata. Con il respingimento da parte della Cassazione del ricorso alla sentenza di secondo grado, la condanna è passata in giudicato e Paoletti ora chiede la revisione del processo.

Paoletti, inoltre, ha presentato al Presidente del Tribunale la richiesta di sospendere l’asta, che non è stata accolta per motivi procedurali, e ha chiesto un incontro con il presidente del Csm, il capo dello Stato Sergio Mattarella. Durante l’asta, che si è tenuta nel primo pomeriggio, l’azienda di San Quirino è stata aggiudicata a un esponente dello stesso Cospa. Per il futuro, Paoletti ha annunciato che le proteste saranno più incisive.