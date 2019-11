Raccolta casa per casa, Moretti invaso dai bidoni

Gli addetti della Net hanno suonato questa mattina alle 8.50 a 180 condomini del complesso residenziale Moretti a Udine consegnando a ognuno di loro la dotazione di bidoncini per la raccolta casa per casa di recente introduzione.

Questo significa in totale quasi 900 contenitori. Uno shock, visto che la maggior parte immaginava l’utilizzo di bidoni condominiali. Sembra, però, che l’amministrazione del complesso – e non sarebbe l’unica in città – sia rimasta inattiva nel comunicare l’opzione all’utility cittadina e agli uffici del comune, generando così quello che rischia di essere un grosso problema.

Infatti, dal 2 dicembre lungo la strada prospiciente, soprattutto via Podgora, si potrebbero trovare 180 e in certe giornate anche 360 bidoncini a occupare marciapiedi e inevitabilmente anche la sede stradale. I condomini, ovviamente, subito si sono attivati per reclamare, in particolare con lo stesso amministratore di condominio.