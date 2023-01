Raccolta dei rifiuti, risarcimento danni per Lignano

Venticinquemila euro di risarcimento per il danno d'immagine, più altri 25mila euro di spese legali. E' quanto dovrà versare l'imprenditore di Caorle Diego Giro, ex titolare della fallita Ecoverde srl, al Comune di Lignano Sabbiadoro per la vicenda della raccolta dei rifiuti solidi urbani tra il maggio 2005 e il luglio 2006. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte d'appello di Trieste, che ha dato ragione al Comune friulano rappresentato dagli avvocati Luca Ponti e Luca De Pauli.

Nel 2014, Giro fu riconosciuto colpevole di frode in pubbliche forniture dal Tribunale di Udine per aver impiegato un numero di mezzi raccolta di rifiuti inferiore a quello richiesto dal contratto stipulato nel 2004 con il Municipio e per aver conferito nell’impianto CSR di San Giorgio di Nogaro rifiuti provenienti dal Veneto, addebitando i costi al Comune di Lignano.

Nel 2016 la Corte d'Appello di Trieste assolse l'imprenditore, ma tale sentenza fu annullata l'anno successivo dalla Cassazione, che rinviò in sede civile la liquidazione dei danni.