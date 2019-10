Raccolta rifiuti 'Casa per casa', si parte con la consegna del kit

Un interessante gioco d’anticipo – a partire da lunedì 28 ottobre - con la consegna dei bidoncini e contenitori per la raccolta “casa per casa” - da parte della monoutility di igiene ambientale più grande della regione – accompagnati dal “libretto di istruzioni - calendario” per il corretto conferimento dei rifiuti nel “casa per casa”.



“Il servizio partirà dal 2 dicembre, ma vogliamo che tutti i cittadini possano avere le stesse possibilità di prendere confidenza con il nuovo sistema che stiamo perfezionando ogni giorno, sempre di più. La consegna con largo anticipo dei contenitori assieme al nuovo materiale informativo è un esempio lampante e virtuoso del “casa per casa”. Vogliamo che la popolazione sia al corrente e abbia tutti gli strumenti utili per effettuare una raccolta differenziata di altissimo livello.” afferma il direttore generale di Net Massimo Fuccaro.



Il “casa per casa” non è solo un metodo o un sistema, ma è un principio vero e proprio, che verrà applicato fin da subito, anche nella consegna di bidoncini e contenitori la quale, per una precisa scelta aziendale, sarà eseguita appunto in questa prima fase con modalità domiciliare, casa per casa appunto. Questo ci permetterà di avviare immediatamente un approccio diretto, con largo anticipo, con le singole utenze e, nuovamente, con i condomini.



Modalità di consegna domiciliare del kit “casa per casa” ideato da Net, mediate personale addetto qualificato

consegna domiciliare dei kit contenitori e del materiale informativo;

in caso di mancato recapito, verrà lasciato un biglietto di avviso con indicato il numero call-center 329 314 7381 da contattare al fine di prendere appuntamento per:

successivo tentativo di consegna domiciliare

ritiro del kit presso la sede Net in via Gonars 40

in caso di mancato riscontro all’avviso, gli addetti alla consegna provvederanno ad effettuare ulteriori nuovi tentativi di recapito domiciliare rilasciando nuovamente gli avvisi informativi.



Contatti per informazioni riguardanti la consegna/ritiro del kit “casa per casa”

numero call-center: 329 314 7381 – dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (segreteria dalle 13.30 alle 16.30)

indirizzo e-mail: friuli@onofaro.it

luogo per eventuale ritiro a proprio carico (previa prenotazione telefonia o email) del kit “casa per casa”: sede operativa Net S.p.A. in via Gonars 40.





L’avvio della campagna informativa “casa per casa”

Durante queste settimane Net sta concertando assieme ai rappresentanti del Comune di Udine, della Circoscrizione 2 e del “Comitato per Rizzi”, un adeguato programma di eventi formativi in favore dei cittadini durante tutto il mese di novembre, con il fine sia di fornire le corrette informazioni e istruzioni del “casa per casa” sia per continuare la fase di “ascolto” e raccogliere suggerimenti da parte dei cittadini.



“Stiamo definendo, date orari e luoghi nelle quali Net illustrerà nello specifico il sistema “casa per casa” e si metterà a completa disposizione degli utenti per dipanare qualsiasi dubbio o perplessità sia sulle modalità operative sia sul corretto conferimento dei rifiuti.” Prosegue il direttore di Net. “Ricordo che noi siamo e saremo sempre a servizio dei cittadini, voglio ribadirlo con grande serenità. Le porte e le orecchie sono sempre aperte, da noi.” Conclude Fuccaro.