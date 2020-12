Prosegue il monitoraggio della radioattività in aria a Udine dell'Arpa Fvg. Alle ore 8:30 di oggi non si rileva nulla di anomalo. I controlli sono intensificati in seguito ai terremoti registrati nelle ultime ore in Croazia. Valori di irraggiamento bassi anche a Krško, in Slovenia, dove continuano i controlli e le verifiche nei pressi della Centrale nucleare che ieri, dopo la scossa delle 12.19, è stata bloccata dal sistema di sicurezza.