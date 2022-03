Radioattività, nessun innalzamento dei livelli nell'aria

Le misure eseguite oggi, venerdì 4 marzo, da Arpa Fvg non evidenziano alcun innalzamento della radioattività nell'aria rispetto ai valori di fondo naturale.



Arpa Fvg ha incrementato le misure di controllo in seguito eventi bellici nell’est-Europa. Intorno alle 2 della notte, ora italiana, c'è stato un attacco russo contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'impianto, uno dei più grandi d'Europa, che rifornisce quasi metà dell'energia ucraina, è stato bersagliato da tiri d'artiglieria e mitragliatrici pesanti, provocando l'incendio di una delle sei unità. Per qualche ora, insomma, è stato evocato lo spettro di una nuova Chernobyl.

Come si effettuano le misurazioni

Presso la sede di Udine di Arpa Fvg il Centro Regionale di Radioprotezione misura dal 2000 la radioattività in aria. Prima di allora e precisamente dal 1988, dopo l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl avvenuto nell'aprile del 1986, le stesse misure venivano effettuate dall’allora CRR che era presente all’interno della struttura di fisica sanitaria dell’ospedale di Udine. Lo scopo delle misure è quello di monitorare la radioattività in aria, rivelandone anche piccole tracce. In tutti questi anni i valori misurati sono sempre stati molto al di sotto dei livelli di pericolosità per la popolazione.

La radioattività in aria si misura utilizzando diverse tecniche: misura dell’irraggiamento in continuo in aria (vai alla sezione dedicata) raccolta e misura giornaliera, tramite spettrometria gamma, del particolato totale sospeso (PTS) raccolta, trattamento e misura mensile, tramite spettrometria gamma, del particolato che si deposita al suolo (Fall-out) sia per gravità (deposizione secca) sia per effetto della pioggia (deposizione umida) raccolta tramite carboni attivi e successiva misura della parte gassosa in aria (solo in emergenza). Le analisi di spettrometria gamma ad alta risoluzione con rivelatore al Germanio ad alto grado di purezza (HPGe) permettono di rivelare contemporaneamente tutti i radionuclidi gamma emettitori presenti in aria attraverso un'unica misura.

L’unico radionuclide artificiale presente ormai da decenni è il Cesio-137 (Cs-137). Sporadicamente sono state misurate piccole concentrazioni di Iodio-131 (I-131) e in un solo episodio è stata rilevata la presenza di Rutenio-106 (Ru-106). Per quanto riguarda i radionuclidi naturali, che rappresentano il maggior contributo all’irraggiamento totale, è sempre stata rilevata la presenza dei principali radionuclidi delle catene di decadimento dell’Uranio-238 (U-238) e del Torio-232 (Th-232), di Berillio-7 (Be-7) e sporadicamente ed in piccole quantità anche di Sodio-22 (Na-22).

Prima dell’incidente di Chernobyl il Cs-137 era presente in maniera quasi uniforme su tutto il pianeta a causa dei test degli ordigni nucleari effettuati in superficie. Attualmente è presente ancora in piccole quantità in quelle aree maggiormente interessate dalla contaminazione dovuta all’incidente di Chernobyl. Lo I-131 è stato misurato nell’aria del FVG in piccole quantità, non rilevanti dal punto di vista della radioprotezione, alcuni giorni dopo l’incidente avvenuto presso la centrale nucleare di Fukushima a seguito dello tsunami in Giappone del marzo 2011.

La misura del particolato atmosferico permette di individuare eventuali contaminazioni dovute alla presenza di radionuclidi in aria, che possono o ricadere dagli strati più alti dell’atmosfera o andare incontro a fenomeni di risospensione in aria del suolo contaminato. Presso la sede di Udine del CRR è presente una pompa ad alto volume (100 litri al minuto equivalenti a circa 140 m3 al giorno) che raccoglie su filtro il particolato sospeso in aria. Il filtro viene cambiato giornalmente (con frequenza maggiore in caso di incidente). Su ogni filtro raccolto viene eseguita una misura di spettrometria gamma ad alta risoluzione per determinare la concentrazione espressa in Becquerel al metro cubo di aria aspirata (Bq/m3) di tutti i radionuclidi presenti in aria. Al termine di ogni settimana viene effettuato la misura anche sul pacchetto dei filtri raccolti nella settimana stessa. Al termine del mese viene effettuata la misura sul pacchetto dei filtri raccolti in tutto il mese. Il pacchetto di filtri mensile è riferito a un grande volume di aria filtrata (più di 4000 m3) e permette quindi una misura molto sensibile in grado di evidenziare anche piccole quantità di radionuclidi presenti in aria.