Raduno Rainbow, nudo e ubriaco blocca il traffico a Tramonti

Rocambolesco episodio, a Tramonti, nel Pordenonese, che ha avuto per protagonista un giovane di 27 anni di Saluzzo, in provincia di Cuneo - M.L. le sue iniziali -, che al culmine di una giornata alcolica si è denudato nella piazza del paese, in mezzo alla strada. Il giovane, appartenente alla comunità italiana “Raimbow” e pluripregiudicato, dalle prime di ieri sera fino alle 22.30 circa, ha dato spettacolo, disturbando la quiete pubblica e rendendo necessario l'intervento dei carabinieri, intervenuti con una pattuglia dalla locale stazione di Meduno, col comandante di stazione in persona, e una “gazzella “ della radiomobile della Compagnia CC di Spilimbergo.

A parecchi giorni di distanza dal noto meeting svoltosi a Tramonti di Sopra, si è trattenuto in valle Tramontina.



Ieri sera, prima di cena, si è fatto notare per il comportamento rumoroso e strafottente, enfatizzato dall'eccessiva assunzione di alcoolici. Allontanato dai locali di Tramonti di Sopra ha pensato bene di recarsi a Tramonti Di Sotto per proseguire con le molestie nei locali aperti, disturbando i clienti, che indispettiti hanno richiesto una prima volta l’intervento dei carabinieri.



Il giovane, non pago, si è introdotto nel locale dove i volontari della Pro Loco stavano facendo una riunione per concludere l’incontro con una cena improvvista. Riunione sospesa a causa delle urla e degli schiamazzi del 27enne, uniti a comportamenti impertinenti. Anche in questo caso un responsabile della Pro Loco ha richiesto l’intervento dei carabinieri, in maniera urgente, visto l’atteggiamento brusco, volgare e minaccioso del giovane.



Le due pattuglie già allertate erano per strada e sono giunte sul posto verso le 19, constatando il comportamento più che sconveniente del soggetto. Pur cercando di calmarlo, e di portarlo a comportamenti più civili, il ventisettenne di Saluzzo non si è dimostrato particolarmente collaborativo. Le sue reazioni hanno infatti richiesto l'intervento di quattro militari per riuscire a controllarlo e impedirgli di fare del male a se stesso e agli altri.



Difficile anche identificarlo, tra insulti ai carabinieri e continui tentativi di fuga in altri bar e locali della zona, nella zona della piazza. A un certo punto, il giovane si è denudato in mezzo alla piazza, sotto la pioggia battente, non curante del parapiglia che si stava verificando intorno a lui. Il bagno di pioggia in costume adamitico ha costretto il traffico veicolare a un temporaneo stop. I carabinieri sono riusciti a riportarlo sul lato strada, costringendolo a rivestirsi, sempre sotto la pioggia battente.



Per il suo grave stato etilico è stato fatto trasportare con ambulanza all’ospedale di Spilimbergo, prima, e a quello di Pordenone, poi, per essere sottoposto alle cure da parte di specialisti del Cim. Il suo comportamento è al vaglio dei carabinieri per i reati di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, molestia e disturbo alle persone, nonché la sua posizione è valutata anche in ordine al disposto della recente normativa speciale per contrastare il degrado urbano (meglio conosciuta come disposizione Minniti - modificata e integrata da Salvini-), e altre misure di pubblica sicurezza.