Raffica d'incidenti nel Friuli Occidentale

La sala operativa dei Vigili del Fuoco del Friuli Occidentale, dopo le 17 ha ricevuto tre richieste d'intervento per altrettanti incidenti stradali nel territorio. Il primo a Brugnera ha visto coinvolta la squadra dei pompieri della sede di Motta di Livenza in via Villa Varda di San Cassiano per lo scontro tra due auto, una delle quali terminata nel fossato. Usciti autonomamente dalle vetture, gli occupanti era fortunatamente tutti incolumi.

Il secondo ha visto la squadra dei Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento inviata ad Azzano Decimo, in via Rimembranze, dove un'auto è uscita autonomamente di strada, andando a impattare violentemente contro due alberi, prima a destra e poi a sinistra. Anche in questo caso, nonostante il fortissimo impatto, fortunatamente non ci sono state conseguenze sanitarie per il conducente (nella foto).

Il terzo intervento è stato effettuato direttamente dal Comando centrale a Pordenone, in viale Venezia, all'altezza dell'incrocio con viale Grigoletti dove un tamponamento tra due auto ha causato lo scoppio degli airbag della vettura posteriore. Il conducente è stato ricoverato in ospedale per accertamenti.

I Vigili del Fuoco si sono fatti carico della messa in sicurezza dei vari scenari, verificando le condizioni delle auto e delle strutture danneggiate.