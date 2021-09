Raffica d'incidenti nel Friuli Occidentali

La squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Pordenone è stata coinvolta oggi per interventi in seguito a tre incidenti stradali.

Nella mattina a San Quirino una moto si è scontrata con un furgone e la coppia di motociclisti a bordo sono stati trasportati dal personale sanitario intervenuto presso l'ospedale di Pordenone.

Nel pomeriggio a Rovereto in Piano si è verificato un secondo incidente con il coinvolgimento di un motociclista che si è scontrato con un'auto. Anche in questo caso il ferito è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario.

Più tardi due vetture si sono scontrate a Cordenons, ma senza gravi conseguenze per gli occupanti. In tutti gli scenari i pompieri hanno messo i mezzi in sicurezza e sono intervenuti anche il personale sanitario e la Polizia locale.