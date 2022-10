Raffica d'incidenti, per fortuna con feriti lievi

Diversi gli incidenti, per fortuna con conseguenze lievi per le persone coinvolte, che si sono verificati dalla tarda mattinata.

Intorno alle 11, gli infermieri della centrale Sores hanno coordinato un intervento di soccorso per un incidente accaduto lungo l'ex Sp89, tra Basaldella e Campoformido. Per cause al vaglio dei Carabinieri, interventi per rilievi e viabilità, la conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finita fuori strada, abbattendo parzialmente una recinzione. E' stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza che l'ha trasportata in ambulanza per accertamenti. Per lei lesioni lievi. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

A Udine, intorno alle 13, in viale Vat, una 20enne ha perso il controllo della vettura, finendo contro una macchina in sosta. La giovane ha riportato lievi lesioni ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto i militari dell'Arma.

Nessun ferito, invece, lungo la autostrada A23 a seguito di un incidente accaduto in direzione nord, subito dopo la galleria di Moggio Udinese tra Carnia e Pontebba. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Amaro, il conducente di una vettura di nuova generazione ha perso il controllo all'uscita del tunnel (probabilmente per un muro di pioggia). L'auto è finita contro il guardrail, poi è carambolata più volte.

Sono scattati gli allarmi interni automatici e la casa madre della macchina ha attivato il Nue di Varese. Da lì il contatto diretto con la Sores e l'attivazione di un'ambulanza. Giunto sul posto, l'equipaggio sanitario ha controllato il conducente e il passeggero, fortunatamente illesi. Attivati anche i Vigili del fuoco.

Due incidenti si sono verificati, nel pomeriggio, lungo il raccordo autostradale Ra13 a Trieste e a Duino Aurisina, in direzione Venezia. Il primo si è verificato a un chilometro circa da Sistiana (Trieste). Un uomo alla guida della sua auto è stato colto da un malore ed è stato soccorso dagli equipaggi di un'automedica e di un'autoambulanza; è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara.

Il secondo incidente si è verificato a Santacroce: si tratta di un tamponamento tra due auto nel quale sono rimasti coinvolti anche due bambini. Nessuno ha riportato lesioni serie. Sul posto gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente due ambulanze.