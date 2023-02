Raffica d'incidenti sulle strade friulane

Questo pomeriggio si sono a verificati diversi incidenti stradali, fortunatamente con conseguenze non gravi per le persone coinvolte.

A San Giovanni al Natisone, in località Villanova del Judrio, il conducente ha perso il controllo dell'auto lungo l'ex provinciale 56, andando a finire contro un palo, lungo la direttrice che porta a Udine, all'altezza di un rotonda. La persona è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons che l'ha trasportata all'ospedale di Palmanova, in condizioni comunque non gravi.

A Udine, all'altezza del cavalcavia in prossimità dell'ospedale, tamponamento tra più auto. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita; tutte sono state controllate sul posto per precauzione.

Nel comune di Vivaro, intorno alle 16, all'altezza della rotonda prima del ponte Meduna, si sono scontrati un furgone e una bici. La persona in sella alla due ruote è rovinata a terra ma fortunatamente non ha riportato lesioni serie. E' stata trasportata all'ospedale per tutte le cure del caso.

Una persona, infine, è caduta dalla bici a Udine, in via Cividale; non ha riportato lesioni serie.