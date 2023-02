Raffica d'incidenti tra mezzi pesanti in A4

Quattro incidenti – distinti tra di loro – stanno creando, nel pomeriggio, problemi alla circolazione sull’autostrada A4 in particolare in direzione Trieste, dove si registra la chiusura del tratto tra San Donà e Cessalto e le chiusure in entrata dei caselli di San Donà, Cessalto e San Stino di Livenza.

In tutti i casi si tratta di tamponamenti tra mezzi pesanti e, in due casi, anche di perdite di carico (bobine di ferro e liquame). Non si registrano feriti.

Il primo incidente, già risolto, si è verificato poco dopo le 15 al chilometro 461 (all’altezza del comune di San Michele al Tagliamento) in direzione Venezia; il secondo alle 15.50 al chilometro 440 in comune di San Stino (direzione Trieste); il terzo alle 16, al chilometro 435, in comune di Cessalto (direzione Trieste); il terzo alle 16.10 al chilometro 428 in comune di San Donà (direzione Trieste).

Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Si registrano al monento (ore 16.50) code tra Meolo e San Donà in direzione Trieste e tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.

AGGIORNAMENTO. Resta problematica la circolazione sull’autostrada A4 in direzione Trieste dove ai quattro incidenti verificatisi in precedenza si è aggiunto un quinto poco prima delle 17, al chilometro 424, a cavallo dell’ingresso e dell’uscita del casello di San Donà.

Anche in questo caso si tratta di un tamponamento tra due mezzi pesanti con perdita di carico. Autovie Venete ha provveduto alla chiusura del tratto autostradale tra San Donà di Piave e Nodo di Portogruaro in direzione Trieste. Sono pertanto chiusi i caselli in entrata a San Donà, Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste.