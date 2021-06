Raffica di controlli per la corretta gestione dei rifiuti

Ieri il Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone è stato impegnato in un servizio ad ampio raggio per il controllo del trasporto su strada di rifiuti, con il coinvolgimento dei Reparti della Organizzazione Forestale dei Carabinieri, per verificare il rispetto delle normative di settore attraverso l’iscrizione del trasportatore all’Albo nazionale gestori ambientali e il conseguente possesso del formulario identificazione rifiuti. Il servizio in questione è stato disposto dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nell’ambito di una mirata campagna di controlli che ha visto come capofila in regione il Friuli Occidentale.

Il fenomeno dell’illecita gestione dei rifiuti si realizza anche attraverso il trasporto sulla rete stradale nazionale, con l’utilizzo di veicoli che viaggiano dal luogo di produzione al sito di smistamento / riversamento. La disciplina del trattamento e trasporto dei rifiuti, pericolosi e non, deriva da numerose direttive dell'Unione Europea recepite e vigenti in Italia da oltre vent'anni.

L'obiettivo della norma non si limita alla tutela ambientale e della salute, ma anche a una corretta e leale concorrenza tra le imprese. Chi agisce illecitamente, anche da un punto di vista fiscale e commerciale, risulta solitamente sconosciuto alla Pubblica amministrazione e opera "in nero", danneggiando tutte le altre aziende che, invece, svolgono la propria attività nel rispetto della legalità.

Il settore dei rifiuti, secondo quanto riporta la Relazione annuale 2021 dell'Osservatorio antimafia, "è da tempo al centro dell'interesse delle organizzazioni criminali, in ragione dei cospicui flussi finanziari che lo caratterizzano", evidenziando la necessità di controlli "specie a livello locale, con attenzione sia alle piccole attività sia ai grandi progetti economici".

Quella di ieri è stata un’attività di controllo sinergico tra Reparti dell’Arma, territoriale e Forestale, finalizzata quindi alla difesa dell'ambiente, evitando ogni possibile forma d’inquinamento da una gestione illecita e scorretta dei rifiuti, che ha impegnato circa 30 militari lungo le strade dell’ex provincia pordenonese in posti di controllo. Sono stati sottoposti a verifica circa 45 mezzi e 50 persone.