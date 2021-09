Raffica di controlli sul trasporto dei rifiuti

Nel pomeriggio di ieri, una dozzina di pattuglie di Carabinieri del Comando Provinciale e dell’Organizzazione Forestale di Udine sono state impegnate in un servizio di controllo del trasporto su strada di rifiuti. L’obiettivo era quello di verificare il rispetto delle normative di settore, attraverso l’iscrizione dei trasportatori all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il conseguente possesso e la corretta compilazione del formulario d’identificazione dei rifiuti, il cosiddetto Fir, nonché la corrispondenza con la merce trasportata.

Il servizio fa parte di una mirata campagna di controlli disposta dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per contrastare l’illecita gestione dei rifiuti, pericolosi e non, che contribuisce non solo all’inquinamento ambientale ma anche al danneggiamento del tessuto economico del nostro Paese.

Il fenomeno, non di rado appannaggio di gruppi criminali di matrice mafiosa, si realizza attraverso il trasporto sulla rete stradale nazionale e internazionale, con l’utilizzo di veicoli che viaggiano dal luogo di produzione al sito di smistamento / riversamento.

I controlli svolti ieri lungo le strade dell’hinterland udinese hanno permesso di sottoporre a verifica 14 di mezzi e altrettante persone, senza riscontrare alcun illecito. L’attività è stata finalizzata non solo alla difesa dell'ambiente e della salute pubblica, ma anche alla tutela della corretta e leale concorrenza tra le imprese.

Infatti, chi agisce illecitamente, operando "in nero" e non seguendo le regole, danneggia tutte le altre aziende che invece svolgono la propria attività nel rispetto della legalità, la quale sì, rappresenta un costo, ma è anche garanzia di diritti e servizi di pubblica utilità a beneficio di tutta la comunità.