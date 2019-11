Raffica di furti a Fontanafredda

Raffica di furti, ieri sera, a Fontanafredda. Sono quattro i colpi denunciati ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Nel primo caso, i malviventi si sono introdotto in un’abitazione in via Crosetta; dopo aver scardinato gli infissi con un piede di porco (trovato nella rimessa degli attrezzi), hanno messo a soqquadro le stanze, ma non hanno sottratto nulla. Stessa sorte in via Veronese: i topi d’appartamento hanno rovistato nei cassetti e negli armadi, ma non hanno rubato nulla; non si segnalano danni, perché la porta era stata lasciata aperta.

In via Callesella, la proprietaria di casa, appena rientrata, ha visto due individui, vestiti di scuro e con probabile accento dell’est, che uscivano dall’abitazione e si davano alla fuga, dopo essersi impossessati di bigiotteria di poco valore. Infine, i malviventi hanno fatto tappa in via Sempione, dove hanno sfondato il vetro della porta d’ingresso, rubando monili in oro per un valore stimato di 4mila euro.

La Compagnia di Sacile ricorda che in questo periodo sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nelle ore serali e notturne, anche con personale in borghese. Qualsiasi segnalazione al 112 di persone o veicoli sospetti può rivelarsi utile/determinante per individuare i responsabili di reati predatori.