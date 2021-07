Raffica di furti a Lignano, presi con 30mila euro di refurtiva

Dalla seconda settimana di luglio, a Lignano Sabbiadoro è stata registrata una recrudescenza di furti in abitazioni, commessi durante il giorno. I topi d’appartamento si sono impossessati di apparati tecnologici, monili e denaro contante.

Tutti gli elementi portavano a immaginare che dietro i colpi ci fosse la stessa banda, visto che erano stai consumati con modalità simili e in circostanze spazio-temporali coincidenti. In particolare, i malviventi avevano agito al mattino o nel pomeriggio, introducendosi forzando porte o finestre quando in casa non c’era nessuno.

Per contrastare il fenomeno, i Carabinieri di Lignano Sabbiadoro hanno predisposto mirati servizi che, il 24 luglio, hanno portato al controllo di un’auto con a bordo due cittadini serbi.

L’atteggiamento dei due stranieri aveva indotto i militari ad approfondire il controllo. Dalla perquisizione è spuntata, nascosta all’interno del bagagliaio, nell’alloggiamento della ruota di scorta, una borsa con numerosi apparati tecnologici e gioielli, rubati tra Lignano e Bibione. La refurtiva, del valore di circa 30mila euro, è stato ricondotto ad almeno quattro furti commessi tra il 19 e il 22 luglio. L’auto e alcuni strumenti, probabilmente usati per commettere i furti, sono stati sequestrati. I due cittadini serbi, entrambi 29enni, sono stati denunciato per il reato di ricettazione.