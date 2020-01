Raffica di furti a Pasiano

I Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sacile sono intervenuti nella serata di ieri a Pasiano di Pordenone, in via Padre Marco D'Aviano dove, in nove abitazioni, nel corso delle ore pomeridiane e serali, i ladri hanno messo a segno diversi furti.

Dopo avere forzato porte e finestre, in assenza dei proprietari, a parte in due casi, hanno colpito in cinque abitazioni, sottraendo complessivamente denaro contante per circa 500 euro e monili in oro del valore di circa 2.500 euro. In quattro casi i malviventi hanno rovistato in tutte le stanze senza, però, riuscire a trovare monili o preziosi e se ne sono andati a mani vuote.