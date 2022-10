Raffica di furti a Pordenone, arrestati due ladri

Nella notte di domenica 30 ottobre, gli agenti della Volante e della Mobile di Pordenone hanno fermato per furto aggravato e ricettazione in concorso due giovani albanesi, un 25enne e un 27enne, trovati in possesso di refurtiva, rubata in una serie di colpi in città.

Nei giorni precedenti, infatti, si erano registrati una serie di furti nei quartieri del centro di Pordenone. I poliziotti hanno così passato al setaccio le strutture ricettive dove alloggiano abitualmente cittadini extracomunitari. Il cerchio si è chiuso su un noto B&B dove, dai registri, è emersa la presenza di cittadini albanesi. Nel corso di un controllo, nella camera occupata dai due giovani stranieri, gli agenti hanno trovato numerosi articoli di abbigliamento e di pelletteria, di chiara provenienza furtiva.

Viste le prove a loro carico, i due sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto. Su disposizione della locale Procura della Repubblica, che ha indirizzato l’attività d’indagine, i due sono stati accompagnati nel carcere d Udine, a disposizione del Pubblico Ministero procedente.

La Questura di Pordenone informa i cittadini che hanno subìto furto in abitazione che possono recarsi negli Uffici, con la denuncia di furto, per recuperare i propri beni.

Tra giovedì 27 e sabato 29 ottobre, poi, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e con gli agenti della Polizia Locale di Pordenone. L'attività di prevenzione ha interessato, in particolare, i parchi del capoluogo, ma anche i comuni di Aviano, Sacile, Cordenons, Fiume Veneto, Porcia e Zoppola.

Complessivamente sono state controllate 119 persone, 45 veicoli e cinque esercizi pubblici; una persona è stata segnalata al Prefetto di Pordenone per detenzione di stupefacente per uso personale.