Raffica di furti a Trieste, due arresti e 11 perquisizioni

La Polizia di Stato di Trieste ha incastrato una banda, specializzata nei furti in abitazione. Nei giorni scorsi, sono scattate due ordinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di un uomo classe 1971 e di un giovane classe 2000, entrambi pluripregiudicati, e 11 perquisizioni, disposte dal Gip, nelle abitazioni di altrettante persone connesse al gruppo criminale. Otto risultano indagate, mentre altre tre sono ritenute vicine ai due arrestati.

Le indagini, affidate alla Squadra Mobile giuliana, con l'ausilio anche di poliziotti della Mobile di Udine, e coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Chiara de Grassi, hanno riguardato una serie di colpi consumati tra i mesi di marzo e luglio nel territorio triestino.

L'attività era partita proprio da un furto commesso nel mese di marzo all’interno di una villetta sull’altipiano carsico; nell’occasione, approfittando della temporanea assenza dei proprietari, i ladri si erano introdotti nell’abitazione e, dopo averla messa a soqquadro, si erano allontanati con alcuni oggetti di valore. Erano, però, stati notati da alcuni vicini di casa, che avevano immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

Il pronto intervento di alcuni equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti, oltre al recupero di tutta la refurtiva, aveva consentito d'individuare due giovani, il pluripregiudicato del 2000 e un complice, classe 1999.

Le indagini si sono, così, concentrate alla ricerca di aventuali complici; si è arrivati al 51enne, gravato da numerosi precedenti, che è poi risultato l’ideatore, organizzatore ed esecutore di diversi reati. Assieme al 22enne, era alla continua ricerca di 'obiettivi' da colpire.

Dalle intercettazioni e dai pedinamenti, è emerso come i due, in base alla situazione, studiassero nel dettaglio le abitudini delle potenziali vittime e la zona, per eludere l'eventuale presenza di telecamere o testimoni. Per ogni singolo colpo, poi, decidevano il coinvolgimento e il ruolo degli eventuali complici, anche in base alla necessità di utilizzare violenza o narcotici, per impedire che le vittime si potessero difedere e agevolare l’azione criminale.

Nel corso delle indagini, sono stati sequestrati gioielli e oggetti preziosi in alcuni compro oro cittadini, ai quali la banda si rivolgeva per rivendere la refurtiva.

Nel corso delle perquisizioni effettuate, è stato anche trovato un lampeggiante blu tipico delle auto 'civetta', che, all’occorrenza, avrebbero potuto utilizzare per simulare l’appartenenza alle forze dell'ordine.