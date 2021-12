Raffica di furti dalla Carnia al Friuli Centrale

Diversi i furti messi a segno nelle ultime ore nell'ex provincia di Udine. Nel pomeriggio di ieri, in un'abitazione nella zona di via Santa Chiara, nel capoluogo friulano, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato una porta e sono riusciti a impossessarsi di dispositivi tecnologici e monili in oro per diverse migliaia di euro.

Colpo, poi, anche a Enemonzo, in Carnia, dove sono stati rubati monili in oro, sempre in assenza dei padroni di casa. L'allarme è scattato intorno alle 19.

Stanze a soqquadro, ancora, a Basiliano, nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo aver spaccato una finestra, i ladri hanno rubato soldi in contanti e altri beni custoditi nell'abitazione. La brutta sorpresa al rientro; è scattata subito una chiamata al 112.

Stesso modus operandi a Bertiolo dove, nella prima serata di ieri, dopo aver forzato una finestra, i topi d'appartamento hanno sottratto abiti griffati e denaro in contanti.