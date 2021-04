Raffica di furti e danneggiamenti a Travesio, presi due giovanissimi

Al termine di una mirata attività d’indagine, sviluppata dalla Stazione Carabinieri di Meduno e coordinata dalla Procura di Pordenone, sono stati individuati gli autori di numerosi episodi di furti, danneggiamenti e incendi verificatisi in comune di Travesio tra dicembre e inizio aprile. Si tratta di due giovanissimi, un 17enne e un 20enne, entrambi della zona.

I militari dell’Arma della Compagnia di Spilimbergo hanno eseguito le perquisizioni domiciliari a loro carico, dopo aver acquisto diversi indizi di colpevolezza. A casa di uno dei due è stata trovata la refurtiva di due recenti furti, uno commesso a marzo all’interno del cementificio di Usago e un altro a inizio aprile nel poligono di tiro dinamico di Toppo. La seconda perquisizione, invece, ha permesso di scoprire un ciclomotore, rubato a Usago.

I due ragazzi, oltre a essere stati denunciati per i tre furti, dovranno anche rispondere di alcuni danneggiamenti denunciati nel periodo natalizio da alcuni residenti della frazione di Toppo. Gli uomini dell'Arma pensano ci siano loro anche dietro ai danni alla struttura recentemente acquistata dall’Amministrazione comunale e posizionata vicino all’ex polveriera di Usago. L’attività d’indagine non è ancora conclusa e proseguirà nelle prossime settimane per accertare se i due abbiano commesso i reati da soli o in concorso con altri e per verificare il loro eventuale coinvolgimento in altri episodi verificatisi a Toppo recentemente.

Il susseguirsi, nel breve periodo, dei numerosi episodi di furto e danneggiamento aveva particolarmente allarmato i cittadini della frazione, creando allarme sociale e percezione di pericolo, attenuate ora dall’intervento dei Carabinieri che ha permesso d'individuare i colpevoli.