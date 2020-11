Raffica di furti fuori dai ristoranti, auto nel mirino dei malviventi

Un furto a Corno di Rosazzo su una automobile lasciata in sosta per meno di un'ora, nella giornata di ieri. Il proprietario, un uomo del Medio Friuli che si era fermato a pranzo in un locale del posto, ha fatto la brutta sorpresa dopo aver raggiunto di nuovo la sua vettura al termine del pasto.

I malviventi hanno agito spaccando il finestrino e hanno rubato i beni che aveva lasciato all'interno dell'abitacolo: documenti, contanti e altri effetti personali contenuti in un borsello.

Si tratta del secondo in poche ore di colpi messi a segno su mezzi in sosta.

Anche una turista tedesca che si era fermata a pranzo in un ristorante di Cividale, è stata vittima, nel fine settimana, di un furto. Dal suo mezzo, un furgoncino, sono spariti, infatti, una macchina fotografica, soldi in contanti e documenti personali, oltre ad altri oggetti, per un danni di qualche migliaia di euro.

In entrambi i casi indagano i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e della Compagnia di Cividale del Friuli.

Un furto in un'abitazione, nel tardo pomeriggio di ieri, anche a Bagnaria Arsa: i ladri sono penetrati attraverso una porta finestra posizionata sul retro. Hanno rovistato in tutta le stanze, mettendole a soqquadro.

Al rientro la brutta sorpresa da parte dei proprietari che si erano assentati per delle commissioni.

È scattata una chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri per un sopralluogo dalla vicina Compagnia di Palmanova. Sono stati rubati contanti e monili in oro per qualche migliaia di euro.