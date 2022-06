Raffica di furti in azienda nel Friuli Occidentale, presa la 'banda dei furgoni'

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Sacile, con la collaborazione del Centro di Cooperazione Internazionale di Thörl Maglern e della Polizia di Frontiera di Tarvisio, hanno arrestato i presunti autori dei furti avvenuti nella notte tra il 18 e 19 aprile in cinque ditte nella zona industriale di Brugnera.

Gli imprenditori, al mattino, avevano fatto l’amara scoperta che qualcuno si era introdotto nei locali, forzando porte e finestre. In un’azienda i malviventi avevano saccheggiato i distributori di bevande e asportato due mobili da bagno, un personal computer, una TV da 65 pollici, due avvitatori, altra attrezzatura e un furgone Ford Transit, per un danno di oltre 30.000 euro. Nella seconda ditta colpita, si erano impossessati di varia attrezzatura tra cui saldatrici e bombole a gas, e di vari beni tra cui personal computer e macchine da caffè, il tutto insieme al furgone Iveco Daily, causando un danno di oltre 60.000 euro.

Nel terzo caso era stato preso di mira un magazzino aziendale: rubata attrezzatura da lavoro varia tra cui avvitatori e flessibili, una macchinetta da caffè Rotary e altro materiale. In un’officina meccanica, poi, avevano rubato materiali vari e tentato, senza successo, di prelevare un furgone Iveco ancora da immatricolare. Infine, nell’ultimo caso non erano riusciti a rubare nulla.

Le indagini, subito avviate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sacile, hanno portato subito ad appurare che i malfattori si erano mossi a bordo di una BMW X5 con targa rumena.

Seguendo i movimenti dei mezzi rubati, i militari sono riusciti a individuare il percorso di fuga che portava in Austria. È in questa fase che è subentrata l’indispensabile collaborazione del Centro interforze di Thörl Maglern che ha messo subito in contatto i Carabinieri di Sacile e la Polizia austriaca consentendo, in breve tempo, il rintraccio dei due furgoni rubati nei pressi della città di Graz.

Grazie alle indicazioni ricevute dai Carabinieri, i colleghi austriaci hanno individuato tre cittadini rumeni, residenti a Graz, che erano a bordo dei mezzi, due 24enni e un 21enne. Caricata sui furgoni c’era parte della merce rubata a Brugnera. I mezzi e il materiale oggetto di furto sono stati sequestrati mentre i tre sospettati sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione e accompagnati nel carcere di Graz.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Sacile, coordinati dal sostituto procuratore della Procura di Pordenone Monica Carraturo, non si sono fermate qui e hanno permesso di ricostruire i movimenti dei tre soggetti in Italia anche nei giorni precedenti. E’ stato, quindi, possibile attribuire a loro anche due furti avvenuti a Pravisdomini nella notte tra il 14 e il 15 aprile, in altrettante ditte dove, in un caso, avevano rubato diverso materiale e un furgone Fiat Ducato. Anche quest’ultimo veicolo è stato rinvenuto nella disponibilità dei tre indagati e sequestrato dalla Polizia austriaca.

Tutti gli elementi raccolti ha convinto il gip del Tribunale di Pordenone, Monica Biasutti, a emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre indagati sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari della reiterazione del reato e del pericolo di fuga. Poi è stato emesso anche il mandato di arresto europeo.

Su richiesta delle autorità italiane è stata quindi disposta l’estradizione: la Polizia Penitenziaria austriaca li ha consegnati alla Polizia di Frontiera di Tarvisio, per poi essere tradotti nelle case circondariali di Venezia, Belluno e Trieste.