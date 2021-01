Raffica di furti in Friuli, nel mirino abitazioni e cantieri

Ancora furti in provincia di Udine. Nella pomeriggio di ieri, a Cerneglons di Remanzacco, i topi di appartamento hanno forzato un infisso e si sono introdotti in una abitazione, mentre i proprietari erano fuori casa per commissioni. Al rientro hanno fatto la brutta sorpresa.

I malviventi sono riusciti a forzare una cassaforte dove era una custoditi diversi monili in oro per un ingente valore di diverse migliaia di euro.



Un furto è stato tentato, poi, in una cantiere edile di via Santa Caterina, a Basaldella di Campoformido. Erano quasi 21 quando un uomo che vive in zona ha visto aggirarsi delle persone sospette in prossimità del cantiere. Le ha notate perché avevano delle torce in mano.

A quel punto è scattata immediatamente la telefonata al 112. Un primo sopralluogo eseguito dai Carabinieri ha permesso di accertare che i ladri avevano tentato di penetrare all'interno del cantiere per sottrarre del combustibile.

Non ci sono riusciti per il tempestivo intervento dei militari dell'Arma che adesso indagato per identificare i ladri. Il cantiere è gestito da una realtà edile della Bassa Friulana.



Un furto, infine, sempre nel pomeriggio di ieri, in una abitazione di Ragogna. I ladri hanno forzato una porta finestra in assenza dei proprietari e sono riusciti a entrare nell'abitazione.

Frugando in ogni stanza hanno trovato monili in oro, denaro in contanti e altri oggetti di minore valore. Anche in questo caso il danno complessivo è di diverse migliaia di euro.