Raffica di furti nella Bassa Friulana, arrestato in Belgio

Il 19 agosto, personale della Squadra Mobile della Questura di Udine, in collaborazione con quello della Polizia di Frontiera di Milano Linate, ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, disposto dalla Procura di Udine il 16 dicembre 2019, nei confronti di un 36enne cittadino albanese.

L'uomo deve scontare una condanna a oltre sei anni di reclusione, emessa dal Tribunale di Udine, per una serie di furti, commessi fra il 2011 e il 2015 in Friuli.

Il 36enne era parte attiva di una banda specializzata nei colpi in abitazione. Una prima condanna era giunta a seguito del fermo, con altri tre connazionali, nell’ottobre del 2011, quando furono sorpresi in un immobile della Bassa friulana, dove avevano nascosto la refurtiva dei sette furti commessi nella stessa zona nei giorni precedenti.

Il valore dei beni rinvenuti era stato stimato in almeno 30.000 euro e comprendeva monili in oro, telefonini e computer. Dopo un periodo di carcerazione in regime di misura cautelare, l’uomo era stato rilasciato. Il giorno di ferragosto del 2015, a Lignano Sabbiadoro, era stato denunciato perché ritenuto responsabile, assieme a un connazionale, del furto nell’abitazione di un imprenditorie udinese.

Nella circostanza, era stato recuperato l’intero bottino del colpo, stimato in circa 20.000 euro, che comprendeva fra gli altri, orologi di pregio e alcuni gioielli.

L’uomo in Italia era titolare di regolare soggiorno; prima era domiciliato proprio a Lignano, poi si era trasferito a Vercelli. Ma, alla fine del 2018 aveva lasciato il Paese, trasferendosi per pochi mesi in Germania e poi in Belgio, dove era stato arrestato, sempre per reati predatori. Soddisfatta la giustizia belga, in esecuzione del mandato di arresto europeo che la Procura di Udine aveva disposto, è stato estradato in Italia, e dopo gli atti di rito, associato nel carcere di Pavia.