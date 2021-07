Raffica di furti nella Bassa friulana

Nel periodo compreso tra sabato e lunedì, dal porticciolo di Pescarola, a Precenicco, sul fiume Stella, è stata rubata un'imbarcazione modello Rio 500 Onda, che montava un motore fuoribordo di marca Suzuki. A denunciare l'accaduto è stato il proprietario che si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri di Palazzolo dello Stella. Il valore dell'imbarcazione è di 2000 circa. L'appello per trovare la barca è stato lanciato anche su Facebook con la pubblicazione di alcune immagini del natante.

Furti anche a Lignano, nella giornata di ieri. In due case per vacanze sono stati sottratti denaro contante e monili, nella zona di Pineta, per alcune centinaia di euro. In un terzo caso i malviventi sono riusciti unicamente a forzare la porta dell'appartamento senza, però, riuscire a penetrare all'interno.

Topi d'appartamento in azione, infine, anche a Sedegliano. Dopo aver forzato un infisso, i ladri sono entrati in un'abitazione e hanno rovistato nelle stanze, riuscendo a rubare monili in oro e denaro in contanti per diverse migliaia di euro. La brutta sorpresa al rientro a casa dei proprietari che hanno chiamato il 112.