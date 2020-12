Raffica di furti nella Collinare, rubato anche un salame

Furto a Sedegliano, nella tarda serata di ieri, nella località di Rivis. Si tratta di uno "strano" colpo, messo a segno in un'abitazione dove in quel momento non c'era nessuno. I malviventi hanno approfittato di una porta che era stata lasciata socchiusa o chiusa male a chiave.

I ladri hanno cercato ovunque ma non sono riusciti a trovare monili in oro o gioielli. Hanno rubato, però, dei generi alimentari che hanno trovato all'interno della credenza e nel frigorifero; si tratterebbe di panini, prosciutti, salami e scatolame.

Un furto che ha fatto parlare in paese: la comunità si chiede, infatti, se si tratti per caso di barboni in cerca di un riparo per la notte, o di persone affamate in cerca di cibo.

Altri colpi sono stati messi a segno anche a Fagagna e a Buja. Non si tratta in questo caso di furti di ingente entità: in un caso solo stanze a soqquadro. Nell'altro caso sono spariti i pochi monili in oro. Indagano i Carabinieri.