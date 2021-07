Raffica di furti nelle ultime 24 ore

Ladri in azione nelle ultime 24 ore nell'ex provincia di Udine. A Lignano Sabbiadoro, in una casa vacanze, i malviventi hanno preso di mira un pensionato in ferie, un uomo residente fuori regione. Approfittando della sua temporanea assenza, i topi di appartamento hanno forzato una finestra e hanno rubato monili in oro e denaro contante per diverse migliaia di euro; il danno è ingente. La brutta sorpresa al rientro ed è scattata la chiamata al Nue 112.

Furto in casa anche a San Vito di Fagagna dove, dopo aver forzato una portafinestra sul retro di un'abitazione, i ladri sono riusciti a sottrarre monili in oro e denaro in contanti per poche centinaia di euro. Il colpo è stato messo a segno ieri.

Furti, infine, anche nell'area giuliana, a Trieste, dove i malviventi hanno rubato dall'interno di una Mercedes classe A, lasciata temporaneamente incustodita, un navigatore satellitare.