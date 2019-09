Raffica di furti tra Fiume Veneto e San Michele, preso

I militari dell'Arma della Stazione di Fiume Veneto hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cittadino extracomunitario di 20 anni, per furti commessi a luglio tra Fiume Veneto e San Michele al Tagliamento.

L’attività investigativa aveva fatto emergere gravi indizi nei confronti del giovane, originario del Niger, e di un altro uomo, in fase di identificazione. Entrambi si erano resi responsabili di un furto di un telefono cellulare all’interno di un’abitazione di Fiume Veneto, di un autocarro parcheggiato all’interno di una ditta privata di Fiume Veneto e di un colpo all’interno di un B&B a San Michele al Tagliamento dove avevano rubato beni per un valore complessivo di circa 10mila euro.

Il giovane è già in carcere per analoghi reati commessi in Provincia di Udine.