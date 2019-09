Raffica di incidenti, auto cappottata e vettura contro un camion

Raffica di incidenti sulle strade del Friuli. A Rodeano di Rive d'Arcano, lungo la Nazionale, per cause in corso di accertamento, una donna che stava conducendo la sua auto è finita contro un mezzo pesante. Tanta paura per l'impatto ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri di Martignacco per tutti gli accertamenti.

Scontro anche a Venzone, lungo la statale 13 Pontebbana, all'altezza di Carnia; sono rimasti coinvolti un furgone Citroen e una Peugeot; una persona è rimasta ferita, poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo, con ferite non gravi.

E infine un incidente a Resiutta sulla regionale 42, in località Povici. La conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo: la macchina si è ribaltata. Coinvolta nell'incidente una donna di Resia di 55 anni che è riuscita a uscire da sola dalla vettura, poi supportata dai Vigili del Fuoco e dal personale medico di un'ambulanza; è stata trasportata in ospedale a Tolmezzo per accertamenti. Ha riportato lievi lesioni ed è stata dimessa dopo poche ore. Sul posto anche i carabinieri.