Raffica di incidenti in Friuli, tre persone ferite

Ancora incidenti sulle strade friulane. Sulla statale 512 a Cavazzo Carnico due auto si sono scontrate, vicino al campo sportivo. Sono rimasti feriti i conducenti, portati in ambulanza in ospedale. Si tratta di un uomo di 32 anni di Tolmezzo che viaggiava al volante di una Bmw e di un 45enne, sempre della zona, al volante di una Renault Clio. Per loro, per fortuna, le ferite non sarebbero gravi. Per i rilievi i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

A Treppo Grande, invece, durante una manovra in un posteggio, una vettura si è cappottata e la persona alla guida è rimasta leggermente ferita. Sul posto ambulanza, e Carabinieri per i rilievi.

Nella notte, a Cordenons, una vettura è finita fuori strada; la macchina è andata a finire prima contro un palo della luce e poi contro un albero. Il conducente è rimasto illeso mentre il passeggero è stato trasportato in ospedale per precauzione. Ha riportato lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello scenario.