Raffica di incidenti in poche ore, tre in ospedale

Raffica di incidenti stradali nel pomeriggio di oggi in provincia di Udine. Il primo si è verificato a Gemona del Friuli, in via Osoppo, dove si sono scontrate due auto. A restare ferito a un uomo di 77 anni, del posto, trasportato all'ospedale di Tolmezzo con l'ambulanza; non sarebbe in pericolo di vita. Illeso, o comunque con lesioni lievi, l'altro conducente la vettura (una Renault Clio), un uomo di 56 anni, della zona.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo per i rilievi e la viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Un secondo sinistro si è verificato a San Giovanni al Natisone, in via del Collio. Coinvolti, in questo caso un ciclomotore e una vettura. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che ha riportato lesioni in diverse parte del corpo, rovinando sull'asfalto. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita; è stato trasportato in ospedale con all'autolettiga. Rilievi della Polizia Municipale.

Un terzo incidente infine a Nogaredo di Prato di Martignacco, in via Colloredo di Prato, nel primo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una bici e un'auto. Ad avere la peggio il ciclista, che è stato portato all'ospedale per accertamenti; non è grave. L'incidente è accaduto lungo l'ex provinciale 60. Rilievi dei Carabinieri e della Polizia Locale di Martignacco.