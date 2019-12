Raffica di incidenti nella notte nel Friuli Occidentale

Raffica d'incidenti nella notte nel Friuli Occidentale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti all'altezza del comune di Azzano Decimo, in direzione Portogruaro, lungo l'autostrada A28, per una vettura cappottata sulla corsia di sorpasso. Sul posto anche la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari inviati dalla centrale Sores di Palmanova.

Sinistro, poi, di fronte alla caserma dei Carabinieri di Sacile, in viale Lacchin e, infine, schianto in località Barbeano a Spilimbergo. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe rimasta ferita in maniera grave. Per tutti e tre gli incidenti sono intervenuti Vigili del Fuoco e il personale medico, insieme alle forze dell'ordine per rilievi e viabilità.