Raffica di incidenti nella notte sulle strade del Fvg

Raffica di incidenti sulle strade della provincia di Udine. Il primo si è verificato intorno alle 4 di questa mattina in via Udine, nella frazione di Collalto, a Tarcento. Il conducente di una Renault Clio, un 24enne del posto, ha perso il controllo del mezzo e si è cappottato finendo in un campo. È stato portato in ospedale a Udine. Non è in grave condizioni.

Altro incidente anche a Mereto di Tomba in via XXIV Maggio, poco prima delle 23. Il conducente della vettura ha perso il controllo ed è finito in un fossato, dopo l'impatto con un altro veicolo. È rimasto cosciente ed è riuscito a chiedere aiuto. Ha riportato solo lievi escoriazioni.

Intorno alle 19, poi, a Sevegliano di Bagnaria Arsa, in via Roma, un altro incidente vicino al passaggio a livello. Coinvolte due vetture che hanno occupato la sede stradale, poi rimosse senza problematiche di tipo sanitario per i conducenti.

Intorno alle 20.30 di ieri poi, a Trieste, in via Murat, un pedone è stato investito da un ciclista che ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato in ospedale.