Raffica di incidenti nella notte, tre persone ferite

Diversi incidenti nella notte, in provincia di Udine. Intorno alle 22.30, a Rigolato, il conducente di una vettura non ha potuto far nulla per evitare un cervo che ha attraversato improvvisamente la strada, all'altezza della piazza. Illeso il conducente della vettura. L'animale selvatico, pur ferito, è poi fuggito nei boschi.

Poco prima delle 21, poi, sinistro lungo la statale 14, nel punto in cui prende il nome di via San Giorgio, tra Muzzana del Turgnano e San Giorgio di Nogaro. Per cause in corso di accertamento, due macchine si sono scontrate; si tratta di un tamponamento. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Intorno alle 6 di questa mattina, infine, a Varmo, sulla strada che porta a Rivignano, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero. Soccorso dall'equipe medica di un'ambulanza, non sarebbe comunque in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza del veicolo e del luogo dell'incidente.