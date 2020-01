Raffica di incidenti sulle nevi del Fvg

Giornata impegnativa per i soccorritori che operano sulle piste dei poli sciistici del Fvg. A Sappada un uomo residente in Carnia ha riportato la frattura di un omero dopo essersi infortunato nella zona di Lavet. È successo alle 14; è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Tolmezzo.

Si sono verificati poi altri nove incidenti che hanno visto coinvolti giovani sciatori minorenni che hanno riportato distorsioni e contusioni ma che non sono stati soccorsi dal personale sanitario poiché le lesioni erano molto lievi. A Sappada tre gli interventi. In un caso si è trattato di una contusione e nel secondo caso la persona ha riportato una probabile frattura alla tibia.

Il terzo incidente ha causato a una persona una frattura al polso; questo ultimo non è avvenuto in pista ma in località Cascatelle. La persona stava camminando ed è scivolata sul ghiaccio. Si è recata autonomamente al Posto di Polizia in cerca di aiuto. È stata immobilizzata ed è stata fatta intervenire subito l'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale di Tolmezzo.

Da inizio anno si sono già verificati 99 interventi gestiti dal personale della Polizia di Stato in Servizio per Soccorso e Sicurezza in Montagna coordinato dal Commissariato di Tolmezzo, comandato dal vicequestore Alessandro Miconi.