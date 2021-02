Raffica di incidenti sulle strade friulane, tre feriti

Incidente stradale alle 19.30 di ieri, in viale San Marco, a Palmanova. Per cause in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada, nel fossato. Si tratta di un 68enne di Bicinicco. I Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare la vettura che era finita in un avvallamento molto profondo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Palmanova. Le sue condizioni non sono gravi.

Sinistro anche a Magredis di Povoletto intorno alle 21.30 di ieri, in via Ippolito Nievo, all'intersezione con via Lampertico, lungo la provinciale 77. Due le auto coinvolte, una condotta da una donna di 48 anni, cittadina straniera, poi trasportata all'ospedale di Udine per le cure del caso. Accolto in pronto soccorso anche l'altro conducente del mezzo. Rilievi dei Carabinieri di Tricesimo. Sul posto anche i pompieri per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Un terzo incidente si è verificato, infine, lungo la statale 353, a Muzzana del Turgnano, intorno alle 22 di ieri. A causarlo, l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di capriolo. L'animale selvatico è rimasto ferito ed è fuggito nelle campagne. Illeso il conducente. Danni al mezzo.