Raffica di incidenti sulle strade friulane

Raffica di incidenti nella notte sulle strade della provincia di Udine. Nella mattina di oggi, intorno alle 6.30, a San Giorgio di Nogaro, nell'area di Porto Nogaro, in via Alessandro Volta, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un tamponamento tra due vetture, per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di San Giorgio.

Incidente in via dei Cipressi, a Tarcento, nella prima serata di ieri, intorno alle 20.30. Si tratta di uno scontro che ha visto coinvolte due vetture, una Nissan e una Volkswagen. Per fortuna nessuno è rimasto ferito; solo danni alle auto che sono state poi rimosse dal carro-attrezzi.

Sinistro anche a Santa Maria la Longa, sulla regionale 352, all'altezza di Mereto di Capitolo: si tratta di uno scontro frontale tra due auto, una Jeep e una Fiat Doblò. In questo caso sono rimaste ferite due persone, trasportate con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30; sul posto, per i rilievi, i carabinieri. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli ed era stato inviato sul posto anche l'elicottero sanitario. Le persone rimaste ferite per fortuna non sono gravi. Notevoli, invece, i danni ai mezzi.