Raffica di incidenti sulle strade friulane

Raffica di incidenti, ieri, lungo le strade friulane. Lungo la regionale 351, in comune di Ruda, nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18. Si tratta di una fuoriuscita autonoma in prossimità del ristorante "da Germana". La conducente, una donna della zona di 80 anni, ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Panda, che si è ribaltato dopo aver saltato il fossato a bordo strada. È stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores che l'ha trasportata all'ospedale di Palmanova.

Per fortuna non ha riportato lesioni gravi ed è stata dimessa questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza del mezzo. Per rilievi e accertamenti i Carabinieri di Villa Vicentina.

Sinistro anche a Udine, intorno alle 19, sul cavalcavia dei Santi Ermacora e Fortunato; coinvolte tre vetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco del Comando di Udine a i Carabinieri per rilievi e accertamenti. Nello scontro due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Nella notte, infine, si è verificata un'uscita di strada anche lungo la Cimpello-Sequals. Il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito prima contro il guard-rail e poi contro alcuni segnali stradali. Sul posto sono intervenuti immediatamente i pompieri e il personale medico di un'ambulanza. Fortunatamente l'automobilista ha riportato solo lievissime lesioni.