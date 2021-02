Raffica di incidenti sulle strade friulane

Diversi incidenti questa notte sulle strade della provincia di Udine. Uno si è verificato poco prima delle 19.30 di ieri, in via Divisione Julia, a Paluzza. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il giovane conducente di una Peugeot ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Per fortuna non è rimasto ferito. Si tratta di un ragazzo che vive in Carnia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la pulizia del manto stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti, poi, sempre nella prima serata di ieri, intorno alle 19, in via Marano, a Pasian di Prato, per la messa in sicurezza di un palo del telefono pericolante danneggiato a seguito dello schianto di un'auto, il cui conducente ha perso il controllo. Nessuna conseguenza che tipo sanitario per l'automobilista. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente.

Terzo incidente stradale, poco dopo le 22.30, in via Roma a Povoletto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Remanzacco, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di un mezzo da lavoro ha urtato con uno specchietto un ragazzo di 25 anni di Faedis che stava camminando vicino al pub Old West. Il giovane è finito a terra, ferito, in maniera non grave. È stato trasportato per accertamenti con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Un incidente, infine, anche a Pocenia, lungo la provinciale 43, a Torsa. Anche in questo caso la persona non è rimasta, per fortuna, ferita a seguito della fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri veicoli.