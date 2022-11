Raffica di incidenti sulle strade friulane

Raffica d'incidenti nel pomeriggio sulle strade friulane. Il più serio si è verificato alle 16.30, a Porcia, in via Repolle, dove in un impatto di tipo fronto-laterale sono rimaste ferite due donne, rispettivamente di circa 30 e 40 anni.

Entrambe, dopo essere state assistite dagli equipaggi di due ambulanze provenienti da Pordenone, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso. Hanno riportato rispettivamente un trauma cranico e un trauma a una mano e a una gamba, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine; sul posto anche i Vigili del fuoco per quanto di competenza.

Intorno alle 13.30, in via San Giovanni di Livenza, nel territorio di Sacile, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati uno scooter e un furgone.

Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del fuoco. Nell'impatto, il conducente della due ruote, un uomo di circa 30 anni, ha riportato una lesione a un braccio; è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in condizioni non gravi.

A San Daniele del Friuli, in via Fagagna, intorno alle 14.30, tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro, una delle quali si è ribaltata su un fianco e una è finita a bordo strada, in un fossato, lungo l'ex provinciale 116.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata accompagnata all'ospedale con l'ambulanza.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e di San Daniele per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.