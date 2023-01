Raffica di interventi per danni da Bora

Domenica 22 gennaio, gli operatori della centrale di primo livello del Numero unico di emergenza 112 hanno filtrato numerose chiamate da Trieste a seguito del vento forte per il quale, oggi, è stata diramata un'allerta meteo gialla da parte della Protezione civile in tutta la regione.

Il primo picco si è registrato attorno alle 9, con 40 telefonate. In serata, poi, altro picco di chiamate, 12 fino alle 24.

In tutto, sulle 24 ore di ieri, anche per altre esigenze non legate al vento forte, le chiamate inoltrate alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Trieste sono state 69, contro le cinque ai Vigili del fuoco di Gorizia, le 14 ai pompieri di Pordenone e le 21 a Udine.

Per Trieste, sul totale, 27 chiamate hanno riguardato crolli, una allagamenti, cinque incendi, cinque soccorsi a persona e 31 altri soccorsi.