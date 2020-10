Raffica di rintracci di migranti in Friuli

Ancora rintracci di migranti sulle strade della provincia di Udine ma anche al confine con la Slovenia, nel territorio della provincia di Trieste. Sono 35 i cittadini stranieri che sono stati notati dai passanti poco dopo il valico di Basovizza nel pomeriggio di ieri.

Nelle ultime 24 ore, poi, i Carabinieri sono intervenuti in diverse località della provincia di Udine a seguito di segnalazioni giunte da cittadini che hanno visto camminare a bordo strada gruppi di migranti, in alcuni casi anche in numero consistente.

Al termine delle operazioni di rintraccio, i militari dell'Arma della Compagnia di Latisana ne hanno fermati nove; quelli della Compagnia di Palmanova ne hanno fermati due; quattro i cittadini bloccati a Bagnaria Arsa, cinque a Lauzacco di Pavia di Udine, questa notte, e, infine, stamattina, altri sei migranti, nel capoluogo friulano, per cui ha proceduto il Norm della Compagnia dei Carabinieri di Udine.

Tutti sono stati avviati alla triage e saranno posti in quarantena fiduciaria, trasferiti, su disposizione della Prefettura di Udine, negli spazi allestiti nell'ex caserma Friuli di Udine.

Provengono tutti da Paesi a rischio, transitati attraverso la rotta balcanica, in ingresso nel territorio nazionale dai valichi terrestri di Gorizia e Trieste, trasportati con ogni probabilità all'interno di furgoni da passaur che poi si sono dileguati.