Raffica di tentate truffe telefoniche

Nei giorni scorsi diversi cittadini si sono rivolti ai Comandi dell’Arma dei Carabinieri di Trieste denunciando tentate truffe telefoniche.

Lo schema era sempre lo stesso: l’interlocutore all’altro capo della linea diceva di essere un carabiniere che chiamava per conto di un parente incorso nel controllo di una pattuglia dell’Arma. I militari gli avevano sequestrato l’auto e, per poter riprendere quanto prima a circolare, serviva urgentemente una somma di denaro, 100 o 200 euro, da consegnare a un carabiniere che si sarebbe presentato a casa.

In tutti i casi, fortunatamente, le vittime non hanno abboccato e hanno effettuato una verifica con i comandi dei Carabinieri, che hanno puntualmente smontato la truffa. Il mancato raggiro indica come la popolazione ormai sia molto più accorta rispetto a questo genere di truffe. Ma gli uomini dell’Arma ricordano, una volta in più, che nessun militare chiede somme in contanti, per di più presentandosi a casa. L’invito è quello a denunciare immediatamente analoghi episodi di richieste di pagamento.