Raffica in incidenti nella notte sulle strade friulane

Raffica di incidenti questa notte a Pasiano di Pordenone, Sacile e San Lorenzo Isontino. Nel primo caso il conducente di una Mercedes vecchio modello ha perso il controllo, in via Bronzette di Pozzo, a Pasiano, e si è cappottato; è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Controllato sul posto dal personale medico, non ha riportato particolari lesioni.

Il secondo incidente si è verificato, invece, in via Cartiera Vecchia, nel comune di Sacile, dove una ragazza ha perso il controllo della sua macchina ed è andata a finire contro un palo; nessuna conseguenza di tipo sanitario per lei. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone per la messa in sicurezza dei luoghi in cui si sono verificati gli incidenti.

Un terzo sinistro si è verificato in provincia di Gorizia, nel centro di San Lorenzo Isontino, in via D'Annunzio, intorno alle 20.30. Il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro il cordolo del nuovo spartitraffico; per lui nessuna conseguenza di tipo sanitario ma, anche in questo caso, è stato necessario l'intervento dei pompieri per la messa in sicurezza del luogo dello schianto.