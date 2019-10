Una ragazza è stata accoltellata nella prima serata in via Scrosoppi, in centro a Udine. Dopo l'allarme, sono intervenuti subito gli agenti della Questura di Udine, con il personale delle Volanti, e i sanitari del 118.

Ancora tutti da chiarire i dettagli della vicenda. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di una lite di coppia degenerata in violenza. Il compagno, dopo aver ferito la giovane, avrebbe poi rivolto l'arma contro di sè. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale.