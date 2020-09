Una ragazza di 19 anni è stata derubata, ieri, mentre stava percorrendo via Tolmezzo, a Udine, in sella alla sua bici. Un ladro, anche lui in bicicletta, le si è avvicinato e, con destrezza, le ha sfilato il portafogli che custodiva all'interno della propria borsa, riposta all'interno del cestino.

La giovane non è rimasta ferita e si è rivolta ai Carabinieri di Udine denunciando l'accaduto. Nel furto ha perso i suoi documenti e denaro in contanti.