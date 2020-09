Ragazza di 29 anni trovata senza vita in casa

Una ragazza di 29 anni, Ludovica Taffon, studentessa universitaria, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Sesto al Reghena. Il tragico rinvenimento nella giornata di ieri. Sono in corso tutte le indagini per chiarire le cause della morte, ma al momento è stata esclusa ogni responsabilità a carico di terze persone. Nulla è stato posto sotto sequestro.

La Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto l'esame autoptico sul corpo della giovane, per fare piena chiarezza sulle ragioni del decesso, che potrebbe essere stato provocato da un malore fatale. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Pordenone.

La giovane viveva con i parenti. Sono stati i familiari, nel tardo pomeriggio di ieri, a lanciare l'allarme, ma per la ragazza non c'era più nulla da fare.